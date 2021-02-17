معتمد بالأطباء العرب.. دورات كثيفة أون لاين لتأهيل أطباء الامتياز بكليات الطب

يعقد المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، يوم 23 فبراير المقبل ولمدة 3 أيام؛ سلسلة من الندوات المجانية عبر تقنية زووم على الإنترنت؛ بهدف إعداد أطباء الامتياز بكليات الطب المختلفة وتعريفهم بنظام التدريب أثناء السنة، وأهم الإرشادات التي يجب أن يتم اتباعها للخروج بأقصى استفادة ممكنة خلال هذه المرحلة الجديدة والهامة من حياتهم المهنية.

ويحاضر بندوات معهد معتمد التي ستعقد على مدار 3 أيام بداية من 23 فبراير وحتى 25 من الشهر ذاته، مجموعة من أساتذة الجامعة، والأطباء المتميزون في مجالهم.

وقال بيان صادر عن معتمد، اليوم الأربعاء، إن ندوات المعهد، تستهدف بشكل أساسي إعداد أطباء الامتياز؛ ليكونوا على دراية ووعى بمتطلبات اجتياز هذه المرحلة الجديدة والهامة من حياتهم المهنية.

وتتضمن دورات "معتمد" الحديث عن نظام التدريب فى سنة الامتياز، وكيفية الاستفادة من فرص التدريب، وجميع المعلومات بشأن الامتحان الموحد، والاستفادة من فرص التدريب والتعلم خلال فترة الامتياز، والتعريف بأساسيات سلامة المرضى، علاوة على أهم المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات المرضية، خاصة فى العيادات الخارجية والطوارئ، وكيفية قراءة التحاليل والأشعة والتقارير المختلفة.

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن هذه البرامج التدريبية المتخصصة تهدف في المقام الأول لرفع مهارات أطباء المستقبل، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.