افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات الصحية بالإسماعيلية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء لعدد من المشروعات الصحية بالإسماعيلية، كما تناولت عددا من أخبار الشأن؛ فتحت عنوان "الرئيس يشهد افتتاح عدد من المشروعات الصحية بالإسماعيلية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد أمس افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات فى قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء والدكتورة هالة زايـد وزيرة الصحة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأضافت الصحيفة أن الـرئـيـس السيسي أطلق أمــس إشــارة بـدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في ٣ محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء إلى جانب محافظة بورسعيد التي تم افتتاح المنظومة بها في نوفمبر ٢٠١٩.

ووجه الرئيس السيسى التحية والتقدير للعاملين فـي القطاع الطبي ســواء الذين استشهدوا خلال أداء مهام عملهم أو لمن يمارسون مهامهم حتى الآن ويقومون بدورهم الرائع والعظيم في حماية الشعب المصري من هذه الجائحة.. ثم قام الرئيس السيسى بافتتاح ٥ مشاريع تابعة لوزارة الصحة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضافت الصحيفة أنه تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان «أبواب الأمل» والذي أكد أن صحة وبناء الإنسان كان وسيظل دائما حجر الزاوية ومحور الارتكاز لإنجاز مشروع مصر الحضاري، فالمواطنون هم احتياطي مصر الغالي من الذهب، والكنز الذي يجب أن يتم صونه والمحافظة عليه، وأن صحة المصريين هي تاج على رأس الأولويات التنموية.

وأبرزت الصحيفة أيضا تطرق الرئيس السيسي إلى موضوع النمو السكاني وتأثيره على قطاع الصحة، ناقلة قول الرئيس، وفقا لما عرضته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، «إننا حتى نتمكن مــن تـقـديم خــدمــات الصحة للطفل منذ بداية ولادته (من تطعيمات وألـبـان ومسح وراثــي وكـل احتياجاته الأسـاسـيـة) سنتكلف ١٣ مليار جنيه لنحو مليوني مولود سنويا، وفى مقابل هذه الزيادة يجب أن نقوم بعمل خدمات صحية بتكلفة ٥٤٫٥ مليار جنيه».. وأضاف أنه في قطاع التعليم لو وجهت هذا الأمر (زيادة سنوية مليوني نسمة) إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي سيقول «إنـنـا بحاجة إلـى ٦٠ ألـف فصل دراسـي ومعلمين وإداريـين لتشغيل هذه الفصول الدراسية، مؤكدا أن توفير المسكن والخدمات الصحية والـتـعـلـيـم وكــافــة مـنـاحـي الحــيــاة هو المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وليس كما يردده البعض بأنه قاصر فقط على حرية التعبير عن الرأي".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية مواجهة النمو السكاني، داعيا المجتمع فـي الـريـف والحـضـر إلــى أن يساعد الدولة في مواجهة هذه المشكلة.

وأشــــار الـرئـيـس إلـى أن الــزيــادة السكانية تؤدى إلى أزمات في قطاعات عدة مثل المواصلات والتعليم والصحة والغذاء، كما تؤدى كذلك إلى انتشار الـعـشـوائـيـات والـبـنـاء على الأراضـــي الزراعية، مشير إلى أن قضية الزيادة السكانية لم يتم طرحها على الـرأي الـعـام منذ أن تولى حكم الـبـلاد لأن هناك قضايا أكثر أهمية وكانت هناك أولويات عدة نواجهها.

وتــابــع الـرئـيـس ً قــائــلا : «آمـــل أن يستجيب المـواطـنـون إلـى العمل على خفض معدلات الإنجاب؛ لأن هذا من شأنه أن يعود إيجابيا على مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، ولكن إذا استمرينا عـلـى مـا نـحـن عليه الآن ستحملون أنفسكم وأبنائكم أمرا فـوق طاقتكم وطاقتهم وفى نهاية الأمر ستخرجون إلى الشوارع لتثوروا وتهددوا بلادكم ويستمر مسلسل الخراب.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" في صدر صفحتها الأولى، موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروعي قانوني إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.. كما وافق المجلس، بصورة نهائية، على مشروع القانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كل الضرائب والرسوم.

وسلطت "الأهرام" الضوء أيضا على موجة الطقس السيئ الحالية، قائلة تستمر اليوم وغدا موجة الطقس السيئ، ويبدأ التحسن بدءا من الجمعة.

وقد تعرضت البلاد أمس لموجة من الطقس السيئ من انخفاض درجات الحرارة والإحساس بالبرودة الشديدة فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع الأنحاء وشهدت المحافظات أمطارا متفاوتة بين الشدة والمتوسطة على القاهرة والجيزة ومدن القناة، بينما كانت غزيرة في الإسكندرية ورعدية على السواحل الشمالية والعريش ورفح ورأس سدر، وبلغت حد الصقيع على مرتفعات سانت كاترين.

وذكرت الصحيفة أن وزارة التنمية المحلية واصلت رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية في المحافظات التي تتعرض للتقلبات الجوية، ورفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد حيث جهزت المعدات والأطقم والقوات اللازمة من أجل الحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار وتقديم العون والمساعدة للموطنين وتسيير الحركة المرورية، والإسهام في إزالة تجمعات المياة.. كما شكلت وزارة الكهرباء غرفة عمليات بشركاتها لمتابعة أي أعطال، واتخاذ جميع إجراءات تأمين المهمات والمنشآت.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" دعوة جامعة الدول العربية إلى تهدئة الوضع على الحدود (السودانية- الإثيوبية)، مؤكدة وقوفها مع الـسـودان فى كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها ، حيث صــرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الـدول العربية فـي بيان أمس بـأن الجامعة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضــــاع على الــحــدود بــن الــســودان وإثيوبيا والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية.

وأعلن المصدر عن التزام الجامعة الكامل والـثـابـت بـسـيـادة ووحـدة أراضى دولها الأعـضـاء، مؤكدا في هـذا الصدد وقوف الجامعة مع السودان فى كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها. ودعــا المـصـدر إلــى الارتــكــاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف فى أقرب فرصة تأسيسا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.

وفي الشأن الأمني أبرزت صحيفة (الجمهورية) تمكن قــوات حـرس الـحـدود خـلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة مـن تحقيق العديد مـن النجاحات حيث تم ضبط ٣ بنادق قناصة و٣ رشاشات و١١ بندقية آلية و١٢ بندقية خرطوش و٢٥ مسدس صوت و٩٠ بندقية ضغط هواء، فضلا عن ٢٥٠٠ طلقة مختلفة الأعيرة و١٥ هاتفًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير ٤ فتحات نفق بشمال سيناء.

وأضافت "الجمهورية" أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود قوات حرس الـحـدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلــى تهديد اسـتـقـرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي. حيث نجحت عناصر قــوات حـرس الـحـدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الـدوريـة للسيارات والمركبات في ضبط ٩٦٣ كيلو جرامًا لجوهر الحشيش و٥٤٨ كيلو جرامًا لنبات البانجو و٤٧ كيلو جرام للأفيون فضلا عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

وسلطت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خطة الدولة التنموية 2030 وما تم تحقيقه من إنجازات وما يتم مواجهته من تحديات، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة 2030 في سبتمبر 2015 لتحسين جودة الحياة على المستوى العالمي.

وأضافت السعيد، في تصريحات خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات أمس "تخطينا كل المستهدفات التي وضعها للبعد الاقتصادي لعام 2020 في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي ونسبة الدين والعجز والتضخم والبطالة وغيرها وذلك بالرغم من التحديات التي واجهناها هذا العام".

وأبرزت توضيح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم الإنجازات، التي تم تحقيقها على البعدين الاقتصادي والاجتماعي تمثلت في خفض معدلات البطالة وتحسين مؤشرات التنافسية ومؤشر جودة الطريق وخفض عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي لكل 100 ألف من السكان نتيجة للمبادرات الصحية.

كما نقلت "المصري اليوم" استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، دور الوزارة في القضايا الصحية، وكيف تعمل على التخفيف من حدة الفقر وتمكين المواطن من العيش الكريم من خلال سياسات اجتماعية عادلة وبرامج متكاملة اقتصادية وصحية وتعليمية للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

ونقلت الصحيفة قول الوزيرة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات أمس، إن لوزارة لها أكثر من تدخل صحي و"نؤمن بأن البدء من الصغر هو الأساس وهي التي تشكل اللبنة الأساسية لتكوين الطفل بدنيا ونستهدف الأمهات الصغيرات في سن الحمل لتنظيم الأسرة".. وأبرزت الصحيفة أيضا تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم بعمل بحوث ميدانية حتى تعكس الواقع وتعرف ما هي الاحتياجات والمشكلات التي يواجهها المجتمع.

وأبرزت صحيفة "الوطن" في صفحتها الأولى قول وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن معهد التمويل الدولي أوضح أن مصر تكيفت جيدا مع تبعات فيروس كورونا بدعم من الاستجابة بفاعلية في الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة وتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية، وأنها (مصر) الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تفادت الانكماش في 2020، متوقعا (معهد التمويل) أن يكون النمو مدعوما بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم في الإصلاحات.

وأضافت السعيد أنه يتوقع وصول النمو الحقيق للاقتصاد إلى 4.7% في 2022، ليرتفع إلى 5.1% في 2024، مشيرة إلى توسعات برنامج الحماية الاجتماعية ومعالجة حالة الطوارئ الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر توسيع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والسياحي، وتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين إشعار آخر.

وتحت عنوان "تعاون مصري– فرنسي للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة"، أبرزت صحيفة "روزاليوسف" خبر استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ستيفان رومانيت سفير فرنسا بالقاهرة، بحضور فابيو جرازي مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث دعم وتعزيز التعاون المستقبلي بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية، ومناقشة اتفاقيات التعاون ومشاركة تلك الشركات في سوق الطاقة بمصر، وأشاد شاكر بهذا التعاون، حيث تعد مشاركة الوكالة ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.

واستعرض شاكر استراتيجية الوزارة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وكان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن سينجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى حوالي 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالي 5878 ميجاوات، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 وسيتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.