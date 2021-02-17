حالة الطقس الاربعاء .. انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة وهطول أمطار ثلجية

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محمد سياف - ابو ظبي - أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الموافق السابع عشر من فبراير ٢٠٢١ ميلادي، حيث حذرت هيئة الأرصاد من الخروج في الساعات المقبلة من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى مع أخذ كافة الاحتياطات للحفاظ على سلامة المواطنين، فقد حذرت من تقلبات الطقس ووجود موجة شديدة البرودة وأمطار كثيفة ورعد وبرق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية.

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حالة الطقس يوم الأربعاء في القاهرة والوجه البحري وصعيد مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من فبراير أن الطقس سيكون شديد البرودة في القاهرة والسواحل الغربية والوجه البحري، وسوف يكون قليل البرودة في شمال الصعيد والسواحل الشرقية، ويكون الطقس مائل للدفيء في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن سوف توجد رياح مصاحبة بالرمال والأتربة في جميع أنحاء الجمهورية.

وجاء وفقا لتصريح هيئة الأرصاد عن حالة الطقس أنه سوف يوجد امتداد منخفض جوي شديد مع جبهة هوائية شديدة البرودة سوف تغزو البلاد وتكون أكثر المناطق تأثرا بالأمطار: الإسكندرية والعلمين، مرسي مطروح، ، السلوم، دمياط، شمال سيناء، البحيرة، كفر الشيخ، المحلة البري، الدقهلية وواحة سيوة.

وتكون بعض المناطق متأثرة بأمطار متوسطة مثل القاهرة والجيزة، طنطا، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية والقليوبية.

هطول الأمطار الثلجية في بعض المناطق شديدة البرودة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية وجود أمطار ثلجية في بعض المناطق شديدة البرودة مثل السويس ووسط سيناء، ومن المتوقع وجود انخفاض شديد في درجات الحرارة تصل إلى ١٠ درجات فتزيد من برودة الجو، ونصحت السائقين من توخي الحذر من الأمواج وارتفاعها، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع ضرورة إبقاء الأطفال بالمنزل، تناول سوائل ساخنة بكميات كبيرة وارتداء ملابس كثيفة، الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار بسبب قسوة الرياح.