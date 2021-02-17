أكاذيب تهجير أهالي "مدينة الأمل" عزبة الهجانة سابقًا من منازلهم بدعوى تطوير المنطقة.."تفاصيل"

مدينة الأمل - عزية الهجانة سابقًا - ارشيفية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تهجير أهالي "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقاً من منازلهم بدعوى تطوير المنطقة.
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقاً من منازلهم.
عملية تطوير عزبة الهجانة
أوضحت محافظة القاهرة، أن ما تشهده منطقة "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقاً هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، مع توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها على نحو يرتقي بأحوالهم المعيشية، ودون المساس بأي حق من حقوقهم، إلى جانب ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، لتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة الخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة، مما يعكس مساعي الدولة لتغيير واقعها إلى الأفضل.
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
اطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة
كان قد، وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة عزبة الهجانة، تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وجاء توجيه الرئيس السيسى بتغيير الإسم استجابة لرغبة الأهالى عقب الزيارة التى قام بها للمنطقة وبصحبته رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ القاهرة
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