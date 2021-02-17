رضا البلتاجي يكتب: اتجوزى التقى ،،، بالعامية

فى العامية مثل شعبى بيقول،،،، إن حكمك الندل طيعه وإن حكمته ربيه ،،،،،، نصيحة مني متصدقش المثل ده وأكيد هو مش صحيح،،، فى الحالتين سواء حكمته أو تمكن منك اديله بالجزمة

جمهور الزمالك لما يشجع برشلونة





هدف باريس سان جرمان الرابع فى مرمى برشلونة والذى أحرزه مهاجمه الخطير كليان مبابى صاحب أول هتريك فى مرمى البرسا على مدار ربع قرن يعد فى رأيى هو الأجمل والامتع فى السنوات الأخيرة،،، كل أنواع المهارات الفردية والجماعية إضافة إلى سرعة تؤكد أن دولة ميسى إلى زوال وأنه لا دايم الا وجه الله ،،، جمهور برشلونة يشرب شاى مع جمهور الزمالك ويا حزنك لو بتشجع الفريقين.



نهاية دقة قلب



لم تتوقع الفتاة أن من دق له القلب سوف يكون السبب فى نهايتها المأساوية بعد عامين كاملين عاشتها تحلم بيوم زفافها مع من اختاره قلبها، ولكن فرحتها لم تكتمل وفوجئت بدلا من قيام حبيبها وخطيبها بالاحتفال سويا بعيد الحب مثل أى حبيبين بقيامه بفسخ الخطوبة والفاجعة الكبرى ارتباطه عاطفيا بفتاة أخرى غير خطيبته.

لم تتحمل المسكينة الصدمة وأصيبت بانهيار وحالة من الاكتئاب لتدخل غرفتها وتغلق الباب على نفسها، وتقرر كتابة الفصل الأخير من حياتها وانتحرت شنقا فى حادثة تحدث بصمت يوميا آلاف المرات فى آلاف البيوت خاصة إذا كانت يتيمة او مريضة وقد وضعت كل أمالها واحلامها عليه وليس لديها من تستشيره أو تبثه وجعها ،،،،،، أن الله عز وجل شدد في القرآن الكريم على أن نقض العهد وعدم والوفاء ليس من صفات المؤمنين فقال سبحانه: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}.ولذلك كان جزاء الذين ينقضون العهد أنهم ملعونون في كتاب الله موعودون بسوء العاقبة، ويقول {َالَّذين يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} ،،،،، إياكم وخداع من وثق فيكم ،، إياكم والتخلى عمن احبكم ،،،، يقينا هناك الاه حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد ،،،، فلا تظلموا الضعفاء وان لم يكن للفراق بديل فلا أقل من الود والمعروف والمصارحة ،،،،،،، حبيبتى عليك رحمة الله. القهر وطفرة كوريا





صدفة على إحدى القنوات العربية شاهدت لقاء مع السيدة رغد صدام حسين وهى تحكى تفاصيل فرارها وزوجها (ابن عمها) وأولادها وشقيقتها الأصغر وزوجها وأبنائها إلى الأردن قبل ربع قرن واستدراجهم وأمر بطلاق فورى للزوجتين من زوجيهما وحكم فورى باعدام الزوجين بلا محاكمة فى واقعة مؤلمة اتذكر تفاصيلها والعواجيز اللى فى سنى كما لوكانت بالامس بطريقة تؤكد ان الكوارث التى شهدها العراق والمنطقة العربية ما هى الا نتاج الظلم والقهر والاستبداد والانفراد بالسلطة ،،، يا وجع القلب على بلد كانت تملك كل الثروات الطبيعية والبشرية والتاريخ ومقومات الدول العظمى فتضيع وتختفى خلال اربع عقود كانت كفيلة بنقل دولة فقير معدمة بلا موارد زى كوريا الجنوبية إلى رابع اقتصاد فى اسيا والعاشر على مستوى العالم بمنتجات فى كل بيت وشارع ،،،،،،، العدل والحرية قرينا النمو والازدهار ،،

اللهم رد العراق ردا جميلا التاريخ لن يرحمك



