محمد الرشيدى: المبادرات الرئاسية الصحية استفادت منها كافة الأسر.. والقطاع شهد طفرة منذ تولي السيسي

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجمع الإسماعيلية الطبي، والتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى، يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية.

محمد الرشيدى: القطاع الصحي في مصر يشهد تطوير

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدى، فى تصريحات له:" أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بدءًا بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، ويتم الآن العمل على استكمالها في عدد من المحافظات ومنها الإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى، موضحا أن القطاع الصحي في مصر شهد تطوير وطفرة غير مسبوقة عندما تولى السيسي حكم الدولة.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدى، إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أعلنها السيسي في المجال الصحي، منها إنشاء ملف طبي لجميع أفراد الأسرة بالمبادرات، وميكنة المواليد والوفيات، وميكنة صرف الألبان المدعمة للأطفال، وميكنة عملية التطعيمات، وكذلك فتح الملفات الطبية الإكترونية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، و100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، ودعم صحة المرأة المصرية.

وأوضح النائب محمد الرشيدى، أن جميع تلك المبادرات الرئاسية وصلت بنسبة 100% للقرى والنجوع، وأن كل الأسر في مصر استفادت من جميع المبادرات، بداية من مبادرة الأم والجنين، حتى قياس السمع عند الأطفال حديثي الولادة والأطفال في المدارس من أولى لسادسة ابتدائي، ومبادرة السيدات والأمراض المزمنة وعلاجها وقوائم الانتظار.

