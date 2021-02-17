محمد أنور السادات تعليقًا على حديث الرئيس بشأن المعارضة: ترقبوا خيرًا.. وننتظر صفحة جديدة من الحريات

محمد أنور السادات - أرشيفية
علق رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، على حديث الرئيس السيسي بالأمس، عندما أشار إلى تقدير الدولة إلى كل وجهات النظر المختلفة، وتأكيده على الحق في الرأي والمعارضة على أسس علمية وبناءة هدفها تحسين أحوال الناس وحياتهم ومعيشتهم.
محمد أنور السادات: ترقبوا خيرًا
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، فى جملة مقتضبة له تعليقًا على حديث الرئيس:" ترقبوا خيرًا قريبًا".
وتابع، استشعر أنها بداية إنطلاقة لصفحة جديدة من الحقوق والحريات وإعطاء مساحة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الفعالة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ويتبعها موجة من الإفراجات وإطلاق سراح كثير من سجناء الرأي وأصحاب المواقف السياسية.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن لقاء رئيس مجلس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وما انتهوا إليه من تنسيق وتفاهمات يعد سابقة وبادرة محترمة لها كل التقدير.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث خلال افتتاح المجمع الطبى المتاكمل بمحافظة الإسماعيلية، عن الأزمة السكانية ومدى تأثيرها بالسلب على تقديم الخدمات للمواطنيين، حيث يرى أنها تؤثر على التنمية وما تحققه من تقدم.
كما أكد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية تقدر مختلف وجهات النظر، ولو كانت فى سياق المعارضة فلا مانع فى ذلك، بشرط أن تكون بناءة ومقنعة.
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