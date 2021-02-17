أسرار جديدة في خناقة السولية وكهربا داخل الأهلي

تمكن النادي الأهلي ان يحقق فوزا هاما علي ضيفة المريخ السوداني في إطار أولي لقاءات الفريقين لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيف، وأحرز أهداف المارد الأحمر الثلاثي محمد مجدي أفشة تقدم بالهدف الأول، ثم ضاعف النتيجة محمود عبد المنعم كهربا، ثم الختام بالهدف الثالث للاعب والتر بواليا، والذي سجل أول أهدافة الرسمية مع المارد الأحمر منذ إنتقالة من صفوف الجونة مطلع يناير الماضي.

موقع دوت الخليج الإخباري

وفي بعض لا تنتهي بعض المباريات بدون حدوث أي شئ يعكر صفو الفريق ويتم التركيز أمامة ونسيان نتيجة المباراة والأداء المتميز، والتركيز في أي مشكلة تحدث داخل أرض الملعب، ولا يتم النظر لسرعة إنتهاء الأزمة ولكن يتم تسليط الضوء أكثر فأكثر علي اللقطات المتثيرة تنام أهمية كبيرة من مقدمي البرامج من أجل الحصول علي العديد من المشاهدات.

بالأمس كانت هناك مشادة بين ثنائي الأهلي عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بدأت الأزمة عندما كان يتحدث كهربا مع أحد لاعبي المريخ وحدثت مشادة كلامية بينهم وأنتهت سريعا بعد تدخل عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق، ويتوجة إلي كهربا ويعنفة بسبب ما حدث مع لاعب الفريق السوداني، وهو ما آثار غضب كهربا خلال المباراة، ليتدخل قائد الفريق محمد الشناوي سريعا وينهي الأزمة سريعا بين الثنائي وتعود الأمور هادئة بين الثنائي.

أصابع الإتهام نالت الثنائي السولية وكهربا، وكان هناك من يدافع عن محمود عبد المنعم كهربا خلال هذه الأزمة وأن المتسبب الحقيقي في هذه الأزمة عمرو السولية والذي يري قطاع من الجمهور بأنه يريد أخذ اللقطة أمام الشاشات وإظهار قوتة أمام الفريق كونه أحد كباتن الفريق.

وتحدث قطاع آخر من الجماهير يدعموا موقف عمرو السولية وأن كهربا هو من آثار غضب اللاعب خلال هذه اللقطة بعدما كان يطلب منه التركيز فقط خلال المباراة، من أجل العبور بنتيجة المباراة وضمان تحقيق النقاط الثلاثة وتصدر المجموعة قبل لقاء سيمبا التنزاني الأسبوع المقبل، وكان هناك بعض المطالبات من بعض الجماهير برحيل كهربا عن الفريق بسبب أزمات اللاعب المستمرة داخل الفريق.

محمد الشناوي قائد القلعة الحمراء يثبت دائما أنه الأحق والأجدر بشارة القيادة، وذلك بعدما تمكن من إنهاء الأمور سريعا بين السولية وكهربا والخروج بشكل جيد ومتميز من المباراة وتحقيق نقاط المباراة الثلاثة.