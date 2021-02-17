محافظ المنيا: دعم المستشفيات بـ 170 جهازا للغسيل الكلوى

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن عام 2020، شهد نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة بالصعيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشار محافظ المنيا إلى أن المحافظة تشهد نقلة نوعية كبيرة فى جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكزها، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها، وخصوصا فى المجال الصحى، إذ تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، بتكلفة بلغت 870 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ انه تم إحلال وتجديد عدد من المستشفيات العامة، والمركزية منها، مستشفى سمالوط النموذجى بتكلفة بلغت 247 مليون و787 ألف جنية، وتخدم 893.813 نسمة، وإنشاء وتطوير شامل لمستشفى ملوى العام بتكلفة بلغت 237.2 مليون جنية، وتخدم 1.041.363 نسمة وإحلال وتجديد وتطوير مستشفى ديرمواس العام بتكلفة بلغت 216.314 مليون جنية، وتخدم 460.242 نسمة، بالإضافة الى إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية ، وكافة العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابى فى الوقوف صفا واحدا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.