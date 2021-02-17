تفاصيل قبول دفعة جديدة من خريجى دفعة 2020 بمجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها فى القانون، ومنها:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة.

6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل على موقع مجلس الدولة من الخميس 25 فبراير الجارى حتى 20 مارس المقبل.

7- يتم سحب الملفات من الفترة السبت 11 يوليو 2020 حتى نهاية يوم عمل الإثنين 27 يوليو 2020.

8- يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على موقع المجلس واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم التسجيل.

9- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التى ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.