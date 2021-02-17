جدة - نرمين السيد - وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها فى القانون، ومنها:
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة.
6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل على موقع مجلس الدولة من الخميس 25 فبراير الجارى حتى 20 مارس المقبل.
7- يتم سحب الملفات من الفترة السبت 11 يوليو 2020 حتى نهاية يوم عمل الإثنين 27 يوليو 2020.
8- يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على موقع المجلس واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم التسجيل.
9- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التى ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل قبول دفعة جديدة من خريجى دفعة 2020 بمجلس الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.