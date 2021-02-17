جدة - نرمين السيد - ويعد خط مترو الهرم شريانا جديدا فى خريطة النقل والتنمية التى تنفذها الدولة، والإنفوجراف التالى يوضح أهم المعلومات عن خط مترو الهرم.

ومن المقرر أن يربط خط مترو الهرم مدينة 6 أكتوبر بمنطقة وسط البلد ثم شارع الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- مترو الهرم.. شريان جديد فى خريطة النقل والتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.