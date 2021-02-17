رئيس الوزراء للحكومة: تواصلوا باستمرار مع أعضاء مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشادة بالافتتاحات الرئاسية التى شهدتها محافظة الإسماعيلية، أمس، والتى شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر فى هذا الصدد لوزير الدفاع والإنتاج الحربى، ولقواتنا المسلحة، ولوزيرة الصحة والسكان، والعاملين بالوزارة، ولوزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، على الجهود المبذولة فى قطاع تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الدولة تضع الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة الأولويات، وذلك ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى.

كما أشار مدبولى إلى اللقاء الذى عقده أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، الأمين العام لحزب " مستقبل وطن"، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا للغاية فى ضوء الحرص على التواصل المستمر مع البرلمان، بما يُسهم فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وفى سياق ذلك، وجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بأن يكون هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب، وكذلك تواصل المسؤولين الفاعلين بكل وزارة من الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وحل المشكلات الخاصة بالدوائر الانتخابية للنواب.

وقال رئيس الوزراء: "استمعت لكل الآراء والأفكار التى طرحها رؤساء اللجان النوعية فى لقاء، أمس، وعلقت على ما تم طرحه من مقترحات وما تم عرضه من مشكلات تواجه المواطنين فى دوائرهم الانتخابية، وشرحت وجهة النظر فى العديد من الملفات المهمة، وهو ما أسهم بدوره فى توضيح الصورة العامة لتوجهات الحكومة، وكذا تفاصيل المشروعات التى تقوم بتنفيذها حالياً على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء بصورة دورية، وأن نعمل على تفعيل التعاون فيما بين الحكومة والبرلمان، لتحقيق مصلحة المواطنين".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق، خلال لقاء أمس أيضاً، على مناقشة مشروعات القوانين فى اللجان النوعية المختصة بها فى مجلس النواب، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيختصر الوقت بصورة أكبر فى مناقشة القوانين المقترحة، ويدفع إلى تنفيذها بشكل أسرع، بما يخدم مصالح المواطن المصرى، ويسهم فى الوقت نفسه فى توسيع أطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبادل الآراء حول هذه القضايا.

فى سياق آخر، وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، مشددا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفورى مع آثار هذه التقلبات.