صور.. هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية لليوم الثانى

جدة - نرمين السيد - وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.

ودفعت شركة الصرف الصحى، بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، لليوم الثانى على التوالى.

كانت موجة الطقس السيئ تسببت فى انهيار أجزاء من 3 عقارات، أمس الثلاثاء، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

وشهدت مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبر غرب الإسكندرية، مساء أمس، تساقط ثلوج، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها المدينة الساحلية.