دورة تدريبية للقضاة حول التصرفات العقارية

جدة - نرمين السيد - نظم المركز القومى للدراسات القضائية، برئاسة المستشار محمد عمر الأنصارى، مساعد وزير العدل، دورة تدريبية للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية على مدار يومين فى موضوع "شهر وتسجيل التصرفات العقارية".





وحاضر فى الدورة الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق، حول المشكلات العملية فى دعاوى الملكية العقارية. عُقدت الدورة القانونية تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، وتهدف الدورة إلى تدريب القضاة والارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم، فى مجال النزاعات القضائية العقارية.

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