السفير الفرنسي: أمن فرنسا يبدأ في مصر

أكد ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدي القاهرة أن بلاده تعتبر أن أمن فرنسا يبدأ في مصر، وأن أمن مصر هو أمن فرنسا.. مشيدا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين في كافة المجالات والتنسيق الوثيق فيما بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع فى ليبيا.

وأثني روماتيه - في تصريحات للصحفيين على هامش حفل توزيع جوائز المسابقة المصرية الفرنسية للشركات الناشئة والتي أقيمت الليلة الماضية بمقر السفارة الفرنسية - على ما حققه الاقتصاد المصري من معدل نمو على الرغم من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي.

وقال إن التعاون بين بلاده ومصر في مجال تكنولوجيا المعلومات يعد مجالا جديدا بين البلدين حيث إنه تم استكشاف أنه من الأهمية بمكان تعزيز هذا القطاع على ضوء الأهمية التي توليها له مصر بشكل كبير، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات ونكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أعرب خلال زيارتين قام بهما إلى باريس في 2019 عن الاهتمام بتدعيم العلاقات في هذا المجال خاصة فيما يخص الذكاء الاصطناعى وكل ما يتعلق بالامن السيبراني.