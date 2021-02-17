وفاة المناضل السيناوى سليمان العوايضة عن عمر يناهز 73 عاما

توفى المناضل السيناوى سليمان العوايضة، من رموز قبيلة السواركة بشمال سيناء ، وشيع جثمانه بمقابر الأسرة فى مدينة بئر العبد.

وقال نجله الأكبر محمود أن والده توفى فى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 73 عاما ، وشيع جثمانه ودفن بمقابر مدينة بئر العبد.

وأضاف محمود ، أن والده رباهم على حب الوطن ، هو وأشقائه الخمسة وحرص على تعليمهم ، وكان بحكم طبيعة عمله النضالية فى شبابه يفضل أن يقدم للوطن بدون انتظار مقابل.

وقال الشيخ " عبدالله جهامة "، رئيس جمعية مجاهدى سيناء أن سليمان محمد جمعة سليمان العوايضه سواركة، هو بطل من أبناء قبائل سيناء الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء .

وأضاف أنه تقديرا لدوره الوطنى ، تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده الوطنية ودوره فى مساعدة القوات المسلحة .

وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ، أن " العوايضه " كان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء ، أثناء فترة احتلالها ، تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة .

وقال أن لهذا الرجل بصمة نضالية ، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ ، كما كان رمزا بارزا واحد المشهود لهم بالعمل لصالح الوطن فى كل الظروف .

وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ، أن الفقيد عضو جمعية المجاهدين التى وصل عدد أعضائها لـ 757 ، وجميعهم من المجاهدين أصحاب الدور الفدائى من رجال وسيدات من مختلف أنحاء سيناء كانوا عيون الوطن خلال فترة الاحتلال .

وأوضح أن جمعية مجاهدى سيناء ، أشهرت وتتبع مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء ، ومهمتها تقديم الخدمات المتنوعة للأبطال الفدائيين الذين أدوا دورهم البطولى فى خدمة الوطن ، وأيضا تقدم الجمعية خدماتها لأسرهم بعد رحيلهم ، معربا عن تعازيه لأسرة الفقيد بأسمه واسم كل الأبطال من أبناء سيناء .