الوزراء يوافق على إقامة منطقة خدمات لوجستية بالشرقية

وافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأ ـ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 9.9 فدان، ناحية طريق بلبيس ـ القاهرة الصحراوي، بمحافظة الشرقية، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، لإقامة منطقة خدمات لوجستية، بعد سداد مستحقات الدولة التي تقدرها اللجان المختصة عن تغيير الغرض.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروع القومي لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، ومخازن استراتيجية عملاقة، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والحفاظ على جودة تلك السلع، وتحقيق استقرار الأسعار.
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