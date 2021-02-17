بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حادثة زوجها الإعلامي عمرو أديب أمس. ونشرت لميس الحديدي آية قرآنية عبر خاصية استوري إنستجرام : "الحمد الله رب العالمين". كما تبين من التحريات أن سيارة الإعلامي عمرو أديب اصطدمت بسيارة نقل أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول. وأكد مصدر أمني أن الإعلامي عمرو أديب حالته مُستقرة بعد تعرضه لحادث مروري على وصلة دهشور بنطاق الشيخ زايد. وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلامي لمستشفى دار الفؤاد، وجار عمل الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة. وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.

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