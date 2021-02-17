الوزراء: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالمرج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 163,78 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/2/2021، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 4198.9 م2 بحي المرج، محافظة القاهرة، من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي عليها.
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