فيديوجراف.. «مدينة الأمل» حكاية عزبة الهجانة من الخطر إلى التطوير

جدة - نرمين السيد - على الفور، وافقت محافظة القاهرة تغيير مسمى عزبة الهجانة إلى مدينة الأمل، بالتزامن مع تنفيذ محور الوفاء والأمل فى منطقة عزبة الهجانة.

وشملت أعمال التطوير إزالة 468 عقارًا من أسفل خطوط كهرباء الضغط العالى، بهدف تنفيذ تطوير شامل فى جميع الخدمات المقدمة للمواطن.