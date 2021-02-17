صحة الشرقية: تشغيل 30 ماكينة غسيل كلوي جديدة بـ11 مستشفى بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه قد تم تشغيل جميع أجهزة الغسيل الكلوى وعددهم 30 ماكينة، والتى تم دعمها من وزارة الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية تصل إلى 8 ملايين جنيه.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم توزيع الأجهزة على وحدات الكلى الصناعى فى 11 مستشفى بمحافظة الشرقية، وهم "أبو كبير، الصالحية الجديدة، بلبيس، الحسينية، أبو حماد، كفر صقر، ههيا، طحا المرج، الإبراهيمية، القرين، منيا القمح المركزية"، لخدمة مرضى الغسيل الكلوى، مقدما الشكر على الدعم المتواصل من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، والشكر لجميع الفرق الطبية بالمحافظة للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة دعمت مستشفى الزقازيق العام، بمضخة البالون الأورتى بتكلفة تقديرية أكثر من 2 مليون جنيه، والذى يعد إضافة قوية لحالات القسطرة القلبية، وجراحات المستوى الثالث من القلب المفتوح، مشيرا بأن وزيرة الصحة دعمت أيضا خلال الأيام الماضية مستشفى الزقازيق العام بماكينة قلب صناعى بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، لإجراء جراحات القلب المفتوح، بالمستشفى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والذى سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة، فور الانتهاء من إنشاء جناح العمليات بمستشفى الزقازيق العام.

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