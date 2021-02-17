وزير الكهرباء البوروندى: نعتز باهتمام السيسى بالعلاقات مع الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير ياسر العطوى، سفير مصر فى بوجومبورا، بالدكتور Ibrahim Uwizeye وزير الكهرباء والطاقة البوروندى، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مجال الكهرباء والطاقة.





وأكد السفير المصرى، وفقا لبيان صحفى، خلال المقابلة على رغبة مصر فى تقديم المساعدة والدعم لرفع القدرة الإنتاجية للكهرباء فى بوروندى، منوهاً فى هذا الصدد بالانتهاء من إصلاح ورشة المحولات الكهربائية المركزية فى بوروندي، فضلاً عن دعم الجانب المصرى لتدريب المهندسين والفنيين البورونديين على تشغيلها فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين. من جانبه، أعرب وزير الكهرباء والطاقة البوروندى عن تقديره الكبير للدعم المقدم من مصر لقطاع الكهرباء فى بوروندى، حيث أعرب عن اعتزاز بلاده على الصعيدين الرسمى والشعبى بالعلاقات مع مصر، مبرزاً اعتزازه بما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من اهتمام خاص بالعلاقات مع الدول الإفريقية، وتوجيه المستمر بتقديم جميع أشكال المساندة والدعم فى شتى المجالات لجميع الدول الإفريقية.

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