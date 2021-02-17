نائب بمجلس الشيوخ: كل الأسر المصرية استفادت من المبادرات الرئاسية الصحية

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، من مجمع الإسماعيلية الطبى، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية.





وأضاف الرشيدى، فى بيان له اليوم، أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بدءًا بمحافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019، ويتم الآن العمل على استكمالها فى عدد من المحافظات ومنها الإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى، موضحا أن القطاع الصحى فى مصر شهد تطوير وطفرة غير مسبوقة عندما تولى السيسى حكم الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك العديد من المبادرات التى أعلنها السيسى فى مجال الصحى منها إنشاء ملف طبى لجميع أفراد الأسرة بالمبادرات، وميكنة المواليد والوفيات، وميكنة صرف الألبان المدعمة للأطفال، وميكنة عملية التطعيمات، وكذلك فتح الملفات الطبية الإكترونية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا، و100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سى، ودعم صحة المرأة المصرية.

وأوضح النائب، أن جميع تلك المبادرات الرئاسية وصلت بنسبة 100% للقرى والنجوع، وأن كل الأسر فى مصر استفادت من جميع المبادرات، بداية من مبادرة الأم والجنين، حتى قياس السمع عند الأطفال حديثى الولادة والأطفال فى المدارس من أولى لسادسة ابتدائى، ومبادرة السيدات والأمراض المزمنة وعلاجها وقوائم الانتظار.