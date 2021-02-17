خلال 55 يوما.. صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ48 ألف سيدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم صحة الأم والجنين بالمحافظة، قدمت الخدمة الطبية وأجرت الفحوصات اللازمة لأكثر من 48 ألف حامل حتى الآن.





جاء ذلك خلال 55 يومًا منذ التشغيل التجريبى للمبادرة أواخر شهر ديسمبر 2020 الماضى، بدعم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان له، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ48 ألفًا و849 سيدة بالمحافظة حتى الآن، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

وتستهدف المبادرة الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكل الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأضاف مسعود إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

ولفت إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددًا على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وأفاد بأن المبادرة تستهدف الفحص الطبى لـ 102 ألف و700 سيدة بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عامًا ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبى، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، فى 358 نقطة.