السفير المصري لدى بوروندي يلتقي بوزير الكهرباء والطاقة

التقى السفير ياسر العطوي، سفير مصر في بوجومبورا، بالدكتور Ibrahim Uwizeye وزير الكهرباء والطاقة البوروندي، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء والطاقة.

وأكد السفير المصري خلال المقابلة على رغبة مصر في تقديم المساعدة والدعم لرفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في بوروندي، منوهاً في هذا الصدد بالانتهاء من إصلاح ورشة المحولات الكهربائية المركزية في بوروندي، فضلاً عن دعم الجانب المصري لتدريب المهندسين والفنيين البورونديين على تشغيلها في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الكهرباء والطاقة البوروندي عن تقديره الكبير للدعم المقدم من مصر لقطاع الكهرباء في بوروندي، حيث أعرب عن اعتزاز بلاده على الصعيدين الرسمي والشعبي بالعلاقات مع مصر، مبرزاً اعتزازه بما يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من اهتمام خاص بالعلاقات مع الدول الإفريقية، وتوجيه سيادته المستمر بتقديم كافة أشكال المساندة والدعم في شتى المجالات لكافة الدول الإفريقية.