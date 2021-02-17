انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل حادث الإعلامي عمرو أديب ونقله المستشفى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم 17 من شهر فبراير لعام 2021م تزايد البحث في محرك البحث جوجل على حادث الإعلامي عمرو أديب وسوف نقوم بشرح كافة التفاصيل عبر موقع مصر فايف.

أصيب الإعلامي عمرو أديب في حادث خطير بسيارته الخاصة أثناء ذهابه إلى منزله وكان في طريق دهشور في محافظة أكتوبر، وعلي إثره تم نقل الإعلامي عمرو أديب إلى إحدى المستشفيات في محافظة السادس من أكتوبر وكان يرافقه صديق له تم نقله أيضاً إلى المستشفى للتأكد من حالته.

حادث الإعلامي عمرو أديب

ونشر العديد من محبي الإعلامي المصري عمرو أديب صور السيارة بعد الحادث المروع، وقد تعرضت السيارة إلى تهشم قوي في المقدمة، وحالة عمرو أديب الآن الصحية مستقرة بعد نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر.

وفي سياق متصل أعرب أخيه المنتج الشهير عماد الدين أديب من دولة الأمارات العربية،عن حزنه البالغ، وتمنى لعمرو أديب الشفاء العاجل من ذلك الحادث الخطير.

ويقدم عمرو أديب في الوقت الحالي في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر وهو من أشهر الإعلاميين في مصر والوطن العربي ككل.