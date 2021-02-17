مدبولى يتابع المشروع القومى لتطوير القرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة المشروع القومى لتطوير القرى.



جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة المشروع القومى لتطوير القرى. جاء اجتماع رئيس الحكومة اليوم، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

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