صور.. الوطنية للصحافة تنظم دورة تدريبية لأعضاء الجمعيات العمومية

جدة - نرمين السيد - تنظم الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى، دورة تدريبية لأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك على مدار ثلاثة أيام من الأحد الموافق 21 فبراير حتى الثلاثاء 23 فبراير.





وأوضح بيان صحفى، أن هذه الدورة تأتى بعد اجتماع الشوربجى الأسبوع الماضى مع ممثلين من أعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين، حيث أشادوا بالدورات التدريبية التى تنظمها الهيئة ودورها الملحوظ فى تنمية مهارات وقدرات العاملين بالمؤسسات، وأعربوا عن رغبتهم فى تنظيم دورة تدريبية لهم لتعريفهم بدور الجمعية العمومية والاختصاصات المنوطة بها طبقاً لأحكام القانون رقم 179 لسنة 2018 وكيفية قراءة وتحليل القوائم المالية لمساعدتهم على ممارسة اختصاصاتهم بما يحقق مصلحة المؤسسات الصحفية.

ومن جانبه، أكد الشوربجى أن دور الجمعيات العمومية سيكون مهم ومؤثر خلال المرحلة المقبلة، وأنه لن يكون هناك أى مجال للتراخى أو التساهل.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تهتم اهتماماً كبيراً بالتدريب، حيث نظمت حتى الآن ما يزيد عن 45 دورة تدريبية للصحفيين والإداريين والعمال.

وبدأت اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 فعاليات الدورة التدريبية لنواب مديرى العموم بالمؤسسات على مدار 9 أيام، كما بدأت دورات لغة انجليزية بمستويات متعددة.