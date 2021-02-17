وزير الخارجية الباكستانى يشيد بمواقف مصر الداعمة فى مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وأوضح شكرى، خلال مؤتمر صحفى عقب المباحثات المشتركة مع نظيره الباكستانى، أنه تم التشاور فى كيفية استعادة مجالات التعاون كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات على مستوى القمة وتوسيع رقعة التعاون لما يخدم الصالح العام، كما تم الاتفاق على تكثيف التعاون لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، إنه سعيد بتواجده بالقاهرة، مشيدا بدعم مصر أثناء جلسات مجلس الأمن ودعمها الكامل لدولة باكستان وكافة الدول النامية، معتبرا زيارته اليوم هى حجر الأساس وتحديد أدوات علاقتنا المستقبلية للفترة القادمة لبدء التعاون فى جميع المجالات، مضيفا أنه انبهر بالتطور الذى شهدته مصر الفترة الحالية فى المجال التنموى، مشيدا بالعاصمة الإدارية الجديدة.