رئيس السكة الحديد وأعضاء مجلس الادارة يكرمون العاملين المميزين بالهيئة

كرم اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد والسادة أعضاء مجلس الإدارة، العمال المثاليين على مستوى الهيئة في حدثٍ هو الأول من نوعه بالسكة الحديد.

وأثناء التكريم، أعرب المهندس أشرف رسلان عن خالص شكره وكامل اعتزازه بلقاء السادة المكرمين، داعيًا جميع العاملين للاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة في العمل، وموجهًا للجميع بضرورة حسن معاملة الجمهور كمبدأ أساسي تنتهجه الهيئة وتضعه صوب أعينها في سبيل توطيد جسور الثقة مع عملائها وأوضح رئيس الهيئة أن العلاقة بين الهيئة وجمهور الركاب تتمثل في تقديم الهيئة خدمة جيدة وموعد منضبط وقطار مريح ونظيف ورحلة آمنة.

كما تقدم السادة أعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتهنئة للسادة المكرمين على مجهوداتهم في تطوّر الهيئة وفق خطة الدولة للتطوير واستراتيجية وزارة النقل التنموية على الصعيدين القومي والاقليمي وعلى مستويي الفرد والنظام.

ومن جانبهم، عبر السادة المكرمين عن جزيل شكرهم لما لمسوه من تقدير يدفعهم دائمًا لبذل المزيد من الجهد، واضعين نصب أعينهم، من خلال تفانيهم الدائم في العمل، مصلحة الهيئة والارتقاء بها دائما وابدا.

تجدر الإشارة الى أن الاختيار تم بناء على معايير أهمها الالتزام، الانضباط، الانجاز الاستثنائي المحقق على مدار العام، تاريخ الكفاءة للمرشحين، وقد توافر في المكرمين كافة تلك العناصر وكانوا ضمن مجموعة كبيرة من المرشحين وكافة العاملين بالسكة الحديد الذين لا يقل كل منهم عن زملائهم الا انهم حققوا انجازًا ملحوظًا في مجال كلًا منهم.

وتنوي الهيئة استمرار نهج التكريم للعاملين المميزين تشجيعًا لكافة العاملين للتميّز وتطوير الذات بما يحقق للهيئة التطوّر وللعاملين التطوير.

وقد شهد الحفل حضور إحدى الشركات المشاركة في مشروعات تطوير الهيئة كراعي للحفل، وذلك من منطلق سياسة الهيئة مشاركة الشركات المنفذة لمشروعات الهيئة في فعالياتها ونشاطاتها بما يخلق اندماج وطيد بين الهيئة والشركات يعزز من نمو وتقدم المشروعات، وقدمت شركة تالجو الاسبانية الراعية للحفل هدايا عينية للمكرمين تقديرًا لدور السكة الحديد والعاملين المميزين، واهتمامًا وتقديرًا خاصًا من الشركة لدور هيئة السكك الحديد المصرية في رفع كفاءة النقل بالدولة المصرية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين،