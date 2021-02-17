وزير التنمية المحلية : حملات لإعادة الانضباط بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب...

تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم للورش والمخازن غير المرخصة خاصة التي تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال بكافة المحافظات ، بدأت الجهات المعنية بمحافظة القاهرة منذ أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بشن حملات علي المخازن والورش والمصانع غير المرخصة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم التنسيق مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وحي السلام أول ، وسيتم تنظيم حملات علي مدار عدة أيام لغلق المخازن والورش والمصانع الغير مرخصة بتلك المنطقة والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين وتعوق حركة السكان بتلك المنطقة ، مضيفًا أن المحافظة بدأت من أمس الثلاثاء حملاتها، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 4 مخازن للأقمشة، كما تم رفع عدادات الكهرباء عن عدد آخر من المخازن.

وأشار "شعراوي"، إلي أنه تم رفع كميات كبيرة من الأقمشة، كان أصحاب المخازن والورش يشغلون بها الجوانب الفارغة بين العقارات، وهو ما كان يعرقل حركة المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً تشميع عدد من الشقق السكنية التي تم تحويلها الي ورش ومخازن بالمخالفة ، لافتاً إلى إستمرار الحملات لعدة أيام فى تلك المنطقة .

ونوه "شعراوي " إلي أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة سيقوم بالمتابعة مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لضمان عودة المخالفات مرة أخري ومراجعة التراخيص الصادرة للمخازن والورش والمصانع الموجودة أسفل عقارات تلك المنطقة المشار إليها وكذا الشقق السكنية التي تم تحويلها الي ورش ومخازن بتلك العقارات .

وأكد "شعراوي" أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات لمخازن أو مصانع أو ورش غير مرخصة في العقارات السكنية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حرصاً علي حياة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وقاطني العقارات .

تجدر الاشارة إلى أن الإعلامي أسامة كمال في برنامج 90 دقيقة بقناة المحور، قد أذاع تقريرا في حلقة مساء الإثنين بعنوان " قنبلة موقوتة في جسر السويس تهدد بكارثة".