وزير خارجية باكستان: ننظر للتجربة التنموية المصرية بإعجاب ونتطلع للاستفادة منها

قال مخدوم شاه محمود قريشى، وزير خارجية باكستان، أن بلاده تنظر للتجربة التنموية المصرية بتقدير وإعجاب، وتطلع للاستفادة من هذه التجربة على خلفية أوجه التشابه للأوضاع بكلا البلدين الصديقين والتحديات المشتركة التى تواجههما.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوة إلى زيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائى بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى ككل.