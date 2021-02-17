قال مخدوم شاه محمود قريشى، وزير خارجية باكستان، أن بلاده تنظر للتجربة التنموية المصرية بتقدير وإعجاب، وتطلع للاستفادة من هذه التجربة على خلفية أوجه التشابه للأوضاع بكلا البلدين الصديقين والتحديات المشتركة التى تواجههما.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوة إلى زيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائى بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى ككل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية باكستان: ننظر للتجربة التنموية المصرية بإعجاب ونتطلع للاستفادة منها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.