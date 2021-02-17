نائب محافظ الجيزة تعقد اجتماعا لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني مع مبادرة حياة كريمة

عقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع، وخدمة البيئة، اجتماعا تنسيقيا لمديريات التضامن الاجتماعي والثقافة والقوى العاملة، كذلك لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرع الجيزة والمجلس القومي للمرأة بالجيزة، والسيد مدير عام هيئة تعليم الكبار، والسادة منسقي حياة كريمة والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي المجتمع المدني وبعض المبادرات بنطاق المحافظة، وجهاز تشغيل الشباب، وذلك لمناقشة بعض مقترحات للمساهمة بمبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

وقد طالبت نائب المحافظ، بتوحيد الجهود بين المؤسسات والجمعيات الأهلية والإدارت والقطاعات المختلفة التابعة لمحافظة الجيزة للمساهمة في مبادرة حياة كريمة، وانتهى الاجتماع بطلب وضع تصور تفصيلي من السادة الحضور لخطة متكاملة الأطراف يتم تنفيذها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، خاصا في مجال توفير فرص عمل ومشروعات جديدة للشباب بالمركزين.