تصميم موحد للمراكز وسكن كريم.. رئيس الوزراء: مراكز خدمية بالمشروع القومي لتطوير القرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، منذ قليل؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف توفير الخدمات المختلفة لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء مجمعات أو مراكز خدمية في تلك القرى المستهدفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بضرورة وسرعة الاتفاق على مكونات وتصميم مراكز الخدمات، التي سيتم تنفيذها، على أن يكون تصميما موحدا لجميع المراكز، كما كلف، في الوقت نفسه، بإعداد نموذج موحد للوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها، " سكن كريم"، والتي تهدف لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزا إداريا، ووضع خطط التنمية المتكاملة لها، وموافاة مجلس الوزراء بها.