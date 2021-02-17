نقيب البيطريين يخاطب لجنة القوى العاملة بالنواب لتثبيت المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة

خاطب الدكتور خالد سليم نقيب أطباء بيطريين مصر، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، للمطالبة بتثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة علي مستوي الجمهورية والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش علي اللحوم وإدارة الخدمات والإرشاد، لضمان انتظام حملات

التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية وذلك لوجود درجات شاغرة لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو الوفاة علي الموازنة العامة للدولة.

وأوضح نقيب البيطريين، أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإداري للدولة حتي 30/6/2016 وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية نصت علي تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مایو عام 2012 علي بند الأجور الثابتة، وكذلك نظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة في مايو سنة 2012 حتي 30/6/2016، ونصت علي نقلهم إلى بند أجور موسميين بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي للنقل كما يتم نقل من مضي عليهم ثلاث سنوات في بند " أجور موسميين" إلي بند الأجور الثابتة.

وأكد أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم للدرجات الشاغرة للعجز الشديد في كافة الجهات التنفيذية للطب البيطرى، وذلك من أجل أمن وأمان وسلامة الغذاء للمواطن المصري والثروة الحيوانية في مصر.