عايدة نصيف: عدم الوعى بخطورة الزيادة السكانية يؤدى إلى رفع الأعباء على كاهل الدولة

قالت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، إن معدلات النمو السكانى تتجاوز معدلات النمو الاقتصادى، والزيادة السكانية الكبيرة تلتهم كل نتائج التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن عدم الوعى بخطورة الزيادة السكانية، يؤدى إلى زيادة الأعباء على كاهل الدولة.

عايدة نصيف:

يجب الحد من الزيادة السكانية

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، النائبة عايدة نصيف، فى تصريحات خاصة لـ ـتحيا مصر، إنه يجب الحد من الزيادة السكانية حتى تتحقق نتائج إيجابية بشأن معدلات التنمية، التى تحدث الآن فى مصر فى جميع المجالات، قائلة:" لا جدال فى أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر على مر العصور.

اقرأ أيضًا: سامح الشيمى: نتطلع لخدمة المواطنين وخضوع مكافأة النواب للضراب تأكيد على عدم التمييز



وأكدت عضو مجلس الشيوخ، عايدة نصيف، على أن الزيادة السكانية قد شكلت على مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التى أثرت على الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم، مشيرة إلى أنه يجب أن نعمم ثقافة وتوعية الذيادة السكانية واخطارها على التنمية الاقتصادية، التى نلمسها الآن فى كافة القطاعات، ولكن يجب على المواطن أن يعي حجم المسؤلية الواقعه عليه لكي ننهض ونحصد ثمار ما نجنيه من مشروعات تعيد بالنفع على المواطن.

