مايسة عطوة: حديث الرئيس عن المعارضة انطلاقة لصفحة جديدة من الحقوق والحريات

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التنمية والحق في الرأي والمعارضة على أسس علمية، ويأتي ذلك خلال افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، مؤكدة أن المعارضة تصب بشكل كبير في تحسين أحوال المواطنين وحياتهم والمعيشية.

مايسة عطوة: حديث الرئيس عن المعارضة انطلاقة نحو مزيد من الحريات

وأوضحت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، أن حديث الرئيس عن المعارضة يُعتبر بداية انطلاق لصفحة جديدة من الحقوق والحريات وإعطاء مساحة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الفعالة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، فضلًا عن اتباع موجة من الإفراجات وإطلاق سراح كثير من سجناء الرأي وأصحاب المواقف السياسية.

وأضافت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، أن لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وما إنتهوا إليه من تنسيق وتفاهمات يعد سابقة وبادرة محترمة لها كل التقدير.