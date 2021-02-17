تفاصيل استدعاء السودان لسفيرها بإثيوبيا بعد تعدي الأخيرة على حدودها

استدعت السودان سفيرها في إثيوبيا للتشاور بشأن أزمة الحدود، نظرًا لما تشهده المنطقة الحدودية بين البلدين حالة من التوتر المتصاعد بعد تعدي الأخيرة على حدود السودان، والذي أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين، وذلك وفق مصادر إعلامية مختلفة.

ومن جانبها دعت جامعة الدول العربية إلى تهدئة الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مشيرة إلى وقوفها مع السودان الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها على أراضيها، وبسط سلطتها وإدارتها عليها.

فيما صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، بأن الجامعة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الحدود بين دولتي السودان وأثيوبيا، بجانب التقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين. الجامعة العربية: نحترم سيادة السودان على كامل أراضيه وأعلن المصدر، عن التزام الجامعة الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مشددًا في هذا الصدد على وقوف الجامعة مع السودان، داعية إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة تأسيسًا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين. إثيوبيا تتجاوز حدودها وتتعدى على الأراضي السودانية يذكر أن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات خلال الأيام الماضية، وكشفت مصادر عسكرية سودانية في تصريحات إعلامية إلى أن السلطات السودانية رصدت حشودا إثيوبية على الحدود بين البلدين. وحملت الخارجية السودانية أديس أبابا المسئولية الكاملة حول التبعات التي ستحدث نتيجة دخول قوات إثيوبية إلى الأراضي السودانية، لافتة إلى أن الحادث من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

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