ذكريات مؤلمة.. ماذا يفعل الزمالك تحت قيادة محمود البنا؟

يستضيف الزمالك مساء اليوم فريق النادي الإسماعيلي في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة اليوم بين "أولاد العم"، والذي تكون من:

محمود البنا "حكم ساحة"

أحمد توفيق طلب "مساعد أول"

سمير جمال "مساعد ثاني"

طارق سامي "حكم رابع"

نادر قمر الدولة "حكم الفيديو"

محمود ناجي "مساعد حكم الفيديو"

وتعد مباراة اليوم هي المباراة رقم 20 للزمالك تحت أنظار صافرة الحكم الدولي محمود البنا، حيث سبق وتولى إدارة تسعة عشر مباراة شهدت فوز الزمالك في 11 مباراة، وتعادله في 5 مباريات، وخسارته في ثلاث مباريات.

ويمثل البنا ذكرى سيئة مع جمهور الزمالك في آخر مباراة دارها لفارس الأبيض، حيث شهدت خسارته أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في دور قبل نهائي كأس مصر الموسم الماضي، والذي فاز به الأهلي.

ويدخل الزمالك تلك المباراة محتلا لصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد جمعه لـ 26 نقطة، من 11 مباراة، وعلى الجانب الآخر يدخل الدراويش المباراة في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، من 11 مباراة.

وكانت آخر مباريات الزمالك في الدوري أمام الاتحاد السكندري، وشهدت فوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-0.

وعلى العكس تماما خسر الإسماعيلي في آخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الدفاع: طارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ويوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى".