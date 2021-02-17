رئيس البرلمان العربي: ندعو للاستفادة من التجربة الإماراتية في تمكين الشباب

أشاد عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، بما توليه القيادة الحكيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالبرامج والخطط الاستراتيجية لتمكين الشباب الإماراتي وتأهيلهم كقادة للمستقبل.

عادل العسومى يثنى على المبادرات المنفذة من مؤسسة وطني

ونوه رئيس البرلمان العربى، عادل العسوى، خلال زيارة إلى مؤسسة وطنى الإمارات بالمبادرات التي تنفذها المؤسسة والمبادرات والفعاليات الهادفة لكافة فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار لتأكيد الهوية الوطنية والعمل على إبراز القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، مؤكدا أن مؤسسة وطني الإمارات استطاعت أن تضع بصماتها المتميزة في عدد من المجالات وأصبحت بيت خبرة تتطلع الدول للاستفادة منها.

رئيس البرلمان العربى يؤكد على العلاقات الوطيدة مع الإمارات

ونوّه رئيس البرلمان العربى، بقوة ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون المثمر بين البرلمان العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وازدهار في شتى المجالات، مؤكدًا حرص البرلمان على الاستفادة من التجربة الإماراتية في دعم وتمكين الشباب، وتأهيلهم لقيادة المستقبل المشرق بإذن الله.

وخلال اللقاء استمع رئيس البرلمان العربي، إلى شرح موجز من ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات حول رؤية وأهداف المؤسسة وأبرز ما حققته من نجاحات بارزة وبرامج نوعية يمكن تعميمها على المستوى العربي والعالمي كبرلمان الشباب ويوم العلم وغيرها من المبادرات.

وأعرب سعادته عن ترحيب مؤسسة وطني الإمارات للتعاون مع البرلمان العربي لتصميم وتنفيذ مبادرات عربية تساهم في دعم الشباب العربي ليكونوا سفراء وقادة نجاح وإبداع وتميز لبلدانهم، وتبادل الخبرات في دعم الشباب العربي وتعزيز هويته وانتمائه الاصيل.

حضر اللقاء السيد محمد بن خليفة المهيري مدير إدارة الاتصال المؤسسي والسيد خالد جاسم الحوسني مدير إدارة المنظمات الدولية في مؤسسة وطني الإمارات، والسيدة تميمة محمد النيسر مدير إدارة الأنشطة الوطنية والمستشار حمد بن محمد عبدالرزاق، والسيد انور بن نغميش الدوسري.