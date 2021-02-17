منذ 2016.. الأهلي في أفريقيا على ملعبه "انسى إنك تكسبه"

انتهت مباراة الأهلي والمريخ السوداني بثلاث أهداف دون رد، في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا علي استاد القاهرة الدوولي.

موقع دوت الخليج الإخباري



يواصل الأهلي التألق في دوري أبطال أفريقيا، وخاصةً علي الأراضي المصرية، في حين لم يتعرض للهزيمة في البطولة الافريقة منذ عام 2016.

مجموعة الأهلي في 2016



احتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعدما فشل في تحقيق أي انتصار على ملعبه مكتفيا بفوز وحيد على الوداد المغربي خارج الأرض.

في حين تمكن سيمبا التنزاني أن يحقق الفوز علي فيتا كلوب بطل جمهورية الكونغو بهدف نظيف، وأقيمت المباراة علي ملعب الشهداء بالكونغو في 12 نوفمبر من هذا الشهر.

لتشهد نسخة 2016 الخسارة الأاخيرة للاهلي على ملعبه بالبطولة الأافريقية وبالتحديد في يوم 28 يونيو أمام فريق أسيك أبيدجان

ويتصدر الأهلي الآن ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف علي سيمبا التنزاني برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز علي فيتا كلوب بهدف نظيف، ويحتل المركز الثالث فيتا كلوب ، ويحتل المريخ السوداني المركز الأخير في ترتيب المجموعه.

تقدم محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمي المريخ السوداني، وسجل محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه، وأفتتح والتر بواليا التسجيل مع الأهلي، وأحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي المريخ السوداني، بعد تمريرة بينية متميزه من عمرو السولية إستغلال لسوء التمركز الدفاعي من لاعبي المريخ السوداني، أستطاع والتر بواليا بتحرك ذكي إستغلال الكرة، ثم إنفرد على إثره بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك

توج الأهلي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية علي حساب خصمه المحلي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف علي أستاد القاهرة الدولي، ليحرز البطولة التاسعة له كبطل القارة السمراء.

وأحرز الأهلي البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية بقطر من فترة 4 فبراير إلي 11 فبراير، علي حساب بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بعد الفوزعلي الدحيل القطري بهدف نظيف في ربع نهائي المونديال، والخسارة أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد.