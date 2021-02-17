زمالك إسماعيلي "رايح جاي".. لاعبون ارتدوا الأبيض والأصفر

يدخل فريق الزمالك اليوم الأربعاء مباراته أمام فريق الإسماعيلى والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

موقع دوت الخليج الإخباري

و يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على منافسة الأهلى الذى يحتل المركز الثاني وبفارق 5 نقاط لكن مع مباريات أقل، الأمر الذى يشعل الصراع بين القطبين ويزيد من حماس المنافسات على اللقب.

وهناك العديد من اللاعبين التي أنضمت من صفوف الفارس الابيض الي الدراويش والعكس، وإليكم أهم وأبرز الاعبين.

إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي السابق والزمالك الحالي وقع على عقود انضمامه للزمالك منذ شهر أغسطس الماضي.

باهر المحمدي

مين ده؟" كانت هذه مقولة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال احدى جلساته مع لاعبي فريق الكرة للاعب الفريق باهر المحمدي والذي انظم النادي الأبيض من صفوف الإسماعيلي.

بداية باهر المحمدي مع الزمالك كانت في يناير 2016 عندما تم التعاقد معه من نادي الإسماعيلي باختيار من أحمد حسام "ميدو" الذي تولى الفريق الأبيض بعد رحيله من الدراويش.

إبراهيم عبد الخالق

كان لاعب في نادي الزمالك وأنضم الي فريق الإسماعيلي عام 2017 حيث خاض عبد الخالق عددة مراحل في أندية كان قد لعب وسموحة والمقاولون العرب وسبق له الانضمام لصفوف المنتخب. بهاء مجديلاعب نادي الإسماعيلي كان لاعب في الدراويش لمدة 4 مواسم حيث أنضم الي نادي الزمالك، وانضم إلى منتخب الشباب مواليد 89 مع الكابتن ربيع ياسين ، وانضم أيضاً إلى المنتخب الأول تحت قيادة الكابتن شوقي غريب، ورحيل عن الزمالك وذلك بسبب عدم المشاركة كلاعب اساسي حيث بدأء الموسم بشكل طبيعي ثم تعرض لإصابة في الركبة أبعدتنه شهرين، ليشارك عبد الله جمعة ويؤدي بشكل أساسي".

دونجا

لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي، انضم عام 2016 الي نادي الزمالك وتألق مع الفريق ولعب بشكل أساسي، ثم انتقل الي فريق الإسماعيلي وهو الأن يلعب مركز خط وسط مدافع.

محمد عبد الشافي

لاعب الزمالك السابق ويلعب حاليًا لنادي الإسماعيلي، وشارك لأول مرة في المباريات الرسمية مع الفريق الأول في 7 فبراير 2016 أمام نادي مصر للمقاصة، ثم أمام النادي الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2016 في 8 أبريل 2016، وأحرز هدفين في كلتا المباراتين.



محمود شيكابالا

لاعب نادي الزمالك وأحد أهم لاعبي الفريق حيث أنتقل علي سبيل الإعارة لمدة موسم ولكن وخاض عددة أندية من الدوري المصري، وعادي من جديد الي الفارس الأبيض.

