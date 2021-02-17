هند جوزيف: يجب تكاتف كل جهود المجتمع لايجاد حلول غير تقليدية للزيادة السكانية

قالت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، إن المشكلة السكانية فى مصر تعد من أخطر التحديات التى تواجه التنمية، حيث تفاقمت المشكلة ووصلت إلى مرحلة تؤثر على كل فرص التنمية الحقيقية، بعد أن تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة حاليا، مشيرة إلى أنه إذ لم تتكاتف كل الجهود لمواجهة هذه المشكلة الضخمة من خلال حلول غير تقليدية فستقضى الزيادة الضخمة على فرص تحسين الحياة للمواطنين.

هند جوزيف: التعليم أحد عناصر التنمية

وأكدت عضو مجلس الشيوخ هند جوزيف، فى تصريحات خاصة لـ ـتحيا مصر، أن التعليم أحد عناصر التنمية فى مصر وأهمها، لأنه هو الأساس الرئيس لحل المشكلة السكانية، حيث يساهم فى التوعية، كما أشارت إلى وجود حالة من عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات.

وألمحت إلى أنه فى حالة استمرار الزيادة السكانية على نفس النهج دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي، تظهر المشكلة بشكل واضح تؤثر على معدلات تنمية، حيث لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية مما يؤدى إلى انخفاض مستوى المعيشة.



وأضافت عضو مجلس الشيوخ، هند جوزيف:" المشكلة السكانية لا تتعلق فقط بالزيادة السكانية، إنما تتمثل أيضاً فى التوزيع البشرى على أماكن العمران، مشيرة إلى أن هناك نقصان سكاني فى أماكن وزيادة فى أخرى.

كما أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث أن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وانخفاض المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليمية – الاجتماعية - الاقتصادية).