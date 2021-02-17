بعد قبول مجلس الدولة لطلبات التعيين.. ما هي شروط التقديم لوظائف مندوب مساعد

بحث الكثير من الشباب على وظائف مجلس الدولة، بعد إعلانه برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، وذلك لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.

وأشار المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن المجلس حدد عدد من الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة كمندوب مساعد

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

5- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.

6- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

الطلبات التي يتم استبعادها من وظائف مجلس الدولة

فيما أكد المستشار كرسوع، أن المجلس شدد علي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي موقع مجلس الدولة واتباع كافة الخطوات والإرشادات بدقة حتي يتم التسجيل، لافتًا أنه لم يلتفت الي الطلبات السابقة عن الميعاد المحدد لبدء التسجيل، أو التي سترد بعد آخر يوم محدد للتسجيل.

كما طالب كتابة البيانات بدقة حتى لا يتم استبعاد الطلب.