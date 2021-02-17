تفوق جديد لـ محمد صلاح علي كريستيانو رونالدو.. تعرف عليه

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تفوق جديد للدولي المصري محمد صلاح حلي حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد واليونايتد السابق، بعد مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الأول في مباراة لايبزيج الألماني، في المباراة التي أنتهت نتيجتها بهدفيين مقابل دون رد، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

أهداف محمد صلاح مع ليفربول

وأحرز محمد صلاح هدف الريدز الأول في الدقيقة 53 من أحداث الشوط الثاني، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 58 من أحداث المباراة، وأنتهت النتيجة بتحقيق ليفربول فوزا غاليا خارج الديار علي حساب لايبزيج قبل مباراة العودة بين الفريقين في الإنفيلد.

ووصل رصيد محمد صلاح بعد هدفه الأخير لـ 24 هدفا خلال الموسم الحالي مع الريدز.

وأرتفع رصيد محمد صلاح مع الريدز للهدف 118 مع الريدز خلال 3 مواسم ونصف الموسم في جميع المنافسات التي خاضعها الفرعون المصري مع ناديه الإنجليزي، ليتفوق علي البرتغالي كريستيانو الذي أحرز 118 هدف وهو نفس رصيد صلاح الحالي ولكن علي مدار 6 سنوات كاملة، وهي المدة التي قضاها " الدون" داخل جدران مانشيستر يونايتد.

ويحتل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، المركز الخامس لقائمة الحذاء الذهبي بإجمالي أهداف 17 هدفا، سجلهما الفرعون المصري مع النادي الإنجليزي هذا الموسم في الدوري.

ويحتل ليفاندوفيسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صدارة ترتيب الكرة الذهبية برصيد 25 هدفا سجلهم هذا الموسم، وبأجمالي نقاط 50 نقطة، بينما جاء كاسبر جونكر، المحترف ضمن صفوف فريق جليمت الدنماركي، بالمركز الثاني للحذاء الذهبي برصيد 27، ولكن بإجمالي نقاط 40.5 نقطة.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا، كما عزز تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله لهدف في مباراة ليستر سيتي الماضية بالدوري الإنجليزي، كما يتصدر البولندي ليفاندوفيسكي قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 25 هدفا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستمر محمد صلاح داخل جدران ليفربول لمواسم قادمة، الأمر الذي يرجح ذهاب صلاح مع الريدز لمناطق بعيدة فيما يخص الأرقام القياسية.