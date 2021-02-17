شادي سرور في أول ظهور له بعد الإفراج عنه

تصدر اليوتيوبر شادي سرور محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء الإفراج عنه مؤخرًا وظهوره بصحبة اليوتيوبر محمود بدري.

نشر محمود بدري صورة جمعته باليوتيوبر شادي سرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معقبًا على الصورة قائلاً: "أهلا بالعودة".

وكان قد تمت إدانة شادي سرور وحبسه على خلفية نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع السوشيال ميديا، واستفزاز الجمهور.

ووجهت النيابة إلى شادي سرور، في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

موقع دوت الخليج الإخباري يرصد مواقف مثيرة لشادي سرور

أثار شادي سرور حالة من الغضب العارمة بين المواطنين في عام 2019، بعدما أعلن تركه للدين الإسلامي من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، اللي مفروض مؤمنة بالله بل هم أهل النفاق، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيدًا".

لاقى شادي سرور حينها العديد من التعليقات اللاذعة من قبل رواد السوشيال ميديا، ليعود سريعًا عن حديثه ويؤكد عدم خروجه عن الإسلام.