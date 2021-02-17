عاصفة ترابية تضرب سماء القاهرة "صور"

ضربت العاصفة الترابية سماء القاهرة لتحول لونها إلى اللون الترابي، تزمنًا مع موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد خلال الساعات الراهنة، والتي ستستمر حتى الغد الخميس.

موقع دوت الخليج الإخباري يرصد صور العاصفة الترابية التي ضربت البلاد، فضلًا عن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية، وذلك في إطار رصد مستجدات حالة الطقس الغير مستقرة لحظة بلحظة.

هيئة الأرصاد الجوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية ضربت الأنحاء بالجمهورية، موضحة أن حالة الطقس غير مستقرة على الإطلاق لتصل تلك الحالة إلى ذروتها على كافة الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية

، من استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة بشمال الصعيد والأماكن المكشوفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس الآن

يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

