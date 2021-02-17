عبد المنعم إمام: لو علي عبدالعال شايف أن عضوية البرلمان مش على مستواه يستقيل "فيديو"

علق النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، عن ما يدور فى مجلس النواب، بشأن تطبيق اللائحة على الدكتور على عبدالعال، الذى تغيب عن الحضور منذ بداية الفصل التشريعي الثانى.

وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام:" لو الدكتور على عبدالعال شايف أن الموضوع مش على مستواه أو لا يرقى له، فبكل وضوح يلزم أن يقدم استقالته، ويترك لغيره تشريف خدمة الشعب المصرى، وهذا ما أكدت عليه خلال الجلسة العامة، خاصة أنه لم يترشح من الأساس لرئاسة المجلس.

عبدالمنعم إمام: لابد من تطبيق اللائحة على النائب على عبدالعال

وتابع عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، حتى هذه اللحظة لم يشرفنا الدكتور على عبدالعال بحضور الجلسات، فخدمة الشعب المصرى شرف كبير، ومن المفترض حضوره وممارسه دوره التشريعى والرقابى، وأرى أنه لابد من تفعيل ضوائب اللائحة المتعلقة بغياب العضو عن الجلسات، وهو أنه فى حالة الغياب فلابد أن يترك الفرصة للآخرين، سواء على نظام القائمة بالتصعيد، أو بالنظام الفردى عن طريق الانتخابات.

كما أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على أن بداية الفصل التشريعى الجديد بداية قوية، خاصة فى الجانب الرقابى، مشيرا إلى أن الفصل التشريعى الأول غاب عنه الطابع الرقابى، فى مقابل تقديم العديد من التشريعات التى أحدثت لغط فى الشارع المصرى.

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هذا وأشاد النائب عبد المنعم إمام، بأداء بعض الوزارات ووجود تحفظات على وزرات أخرى أثناء مثولهم امام النواب، لتقديم بيانات عن مدى التزامهم بتنفيذ البرنامج الحكومى، وهذا أمر ينعكس بالتأكيد على المواطن فى الشارع.