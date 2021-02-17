الأهلي يكتسح تشكيلة الأفضل أفريقيا في الجولة الأولى بدور المجموعات

الاهلي.أرشيفية
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تشكيل الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت أمس بفوز الأهلي على المريخ السوداني، بثلاثية نظيفة.
موقع دوت الخليج الإخباري
واستهل المارد الأحمر، مشواره نحو الحفاظ على لقبه بالفوز على المريخ السوداني، بثلاثية دون رد على ملعب القاهرة الدولي.
وشهد التشكيل المُعلن عن كاف، اكتساح تام من جانب لاعبي المارد الأحمر، وسط حضور محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، رغم غيابه عن المباريات لفترة كبيرة.من ناحية أخرى، لم يشهد التشكيل، ظهور أي لاعب من جانب نادي الزمالك، والذي تعثر على ملعبه أمام مولودية الجزائر بالتعادل بدون أهداف.
وجاء التشكيل كالآتي:-
حراسة المرمى: علي صالح (مولودية الجزائر)
خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، محمد حداد (مولودية الجزائر)، ليبوسا (صن داونز)، محمود وحيد (الأهلي).
خط الوسط: ديانج (الأهلي)، ضيوف (مازيمبي)، أوبينيزا (فيتا كلوب)، مانديلا (هوريا كوناكري).
خط الهجوم: بواليا (الأهلي)، سيلا (تونجيت السنغالي)
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