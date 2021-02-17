تفوق أهلاوي وغياب زملكاوي.. كل ماتريد معرفته عن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا

أنتهت الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نسخة 2021، بإستثناء مباراة وحيدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بين الوداد وكايزر تشيفز، وحتى الأن لم يتم تحديد موعد جديد بعد فشل سفر الفريق الجنوب إفريقي للأراضي المصرية التي وافقت فيما سبق إستقبال اللقاء.

وشهدت الجولة العديد من الأرقام والاحصائيات المختلفة بترتيب الفرق في المجموعات، وكذلك ترتيب هدافي البطولة حتى الأن.

"دوت الخليج" يرصد حصاد الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

ترتيب المجموعات في دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

يتصدر الأهلي ممثل الكرة المصرية، ترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز علي المريخ السوداني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الثنائي علي ملعب القاهرة، مساء أمس، الثلاثاء، ويحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني بالمجموعة وأيضا بنفس الرصيد من النقاط ولكن ينقصه عن المارد الأحمر فرق الأهداف، حيث أحرز الفريق التنزاني هدف وحيد، ويقع فيتا كلوب التنزاني في المركز الثالث بعد تلقيه الهزيمة من سيمبا، فيما يتزيل المريخ السوداني مؤخرة المجموعة بدون رصيد من النقاط.

المجموعة الثانية

يتصدر ماميلودي صندوانز المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تحقيق الفوز علي الهلال السوداني بهدف نظيف، بينما يحتل مازيمبي الكونغولي وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع شباب بلوزداد الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتزيل بطل السودان المجموعة بدون رصيد من النقاط.

المجموعة الثالثة

يتصدر حوريا كوناكري الغيني صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق الفوز علي بترو أتليتكو الأنجولي الذي يقع في مؤخرة ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، بينما تم تأجيل مباراة الوداد المغربي مع كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي.

المجموعة الرابعة

بتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي تينجويت متزيل ترتيب المجموعة بعد الهزيمة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

أهداف الجولة الأولى

شهدت الجولة الأولى 11 هدفا من بينهم 3 أهداف للمارد الأحمر، بينما فشل الزمالك في هز شباك المنافس.

هدافي دوري أبطال إفريقيا 2021

يحتل محمود عبدالمنعم " كهربا"، لاعب الأهلي والمنتخب المصري، صدارة ترتيب دوري أبطال إفريقيا برصيد هدفيين، بينما يحتل وصافة هدافي دوري أبطال إفريقيا بهدف وحيد كلا من لاعبى الأهلي :

وليد سليمان ،طاهر محمد طاهر،محمد مجدي قفشة،بدر بانون ،أليو ديانج

ومن خارج الأهلي : سفيليلي مخوليسي، لاعب صنداونز، متشيمبا كوبي موجالو، لاعب سيمبا التنزاني، وغيرهم من اللاعبين.

تشكيلة الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا

شهدت التشكيلة المثالية تواجد 4 لاعبين من الأهلي ولم تشهد القائمة تواجد لأي من لاعبى الزمالك وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: علي صالح "مولودية الجزائر"

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، محمد حداد (مولودية الجزائر)، ليبوسا (صن داونز)، محمود وحيد (الأهلي).

خط الوسط: ديانج (الأهلي)، ضيوف (مازيمبي)، أوبينيزا (فيتا كلوب)، مانديلا (هوريا كوناكري).

خط الهجوم: بواليا (الأهلي)، سيلا (تونجيت السنغالي).